Общество 24 марта 2024, 17:27 Агаларов поблагодарил охранников за помощь людям в Crocus City Hall при теракте Певец Агаларов поблагодарил сотрудников Crocus City Hall за помощь в эвакуации Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников концертного зала Crocus City Hall, которые работали в ночь теракта и помогали людям выбраться из здания. Артист написал пост в Instagram*.

«Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам Crocus City Hall и соседних организаций», — сообщил Агаларов.

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Он отметил, что работники не остались в стороне от общей беды. Подвиг их неоценим и никогда не будет забыт.

Толпу из атакованного террористами Crocus City Hall в Красногорске выводили сразу два школьника. Один из них — 15-летний работник концертного зала Ислам. Его родители узнали о случившемся, только когда он вернулся домой. Они признались, что городятся сыном.

Вместе с 15-летний подростком был 14-летний мальчик А. — ученик красногорской школы № 19. Вместе парням удалось по узким переходам довести посетителей к территории выставочного центра, а затем через служебное помещение — на улицу. Всего они спасли свыше 100 человек.

Администратор Crocus City Hall София Мейер во время теракта помогла группе людей, в том числе шоумену Сергею Светлакову. Она призналась, не волновалась, потому что сосредоточилась на помощи остальным.

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