Афишу онлайн-событий запустили на «Одноклассниках»

В приложении есть анонсы концертов и виртуальных экскурсий, подборки популярных игр и другие онлайн-события. Это могут быть викторины и даже игры.

Афиша сформирована отдельно для каждого дня. Как сообщили «360» в пресс-службе «Одноклассников», это сделано для того, чтобы пользователю было проще распланировать свой день. Афишу пообещали постоянно обновлять.

В «Одноклассниках» заметили, что это приложение позволит внести в распорядок дня отдых, ведь, как показывают исследования, удаленная работа во многих странах приводит к увеличению трудового дня на несколько часов. Приложение с событиями должно помочь выделять время на развлечения, в том числе семейные.

«Одноклассники» также запустили ленту новостей про коронавирус от проверенных источников: официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения РФ. Скрасить нерабочие будни поможет проект «Музыка в OK Live» с концертами известных музыкантов и «Мы в музей» с онлайн-экскурсиями.