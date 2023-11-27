Общество 27 ноября 2023, 09:45 Аэропорт Жуковский закрыли на чистку полосы Аэропорт Жуковский временно закрыли для чистки взлетной полосы РИА «Новости»

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В Московской области с 06:00 закрыли аэропорт Жуковский для чистки взлетной полосы. В этих условиях командиры самолетов, совершавших рейсы из Душанбе (Таджикистан) и Ош (Кыргызстан), выполнили посадку в Домодедове. После проведения всех необходимых мероприятий аэропорт возобновит работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают штатный прием и выпуск воздушных судов, несмотря на сложные метеорологические условия в столичном регионе», — добавили в ведомстве.

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На данный момент на летных полях преобладают сильный ливневый снег, метель и переохлажденный дождь. Из-за непогоды взлетные полосы в столичных аэропортах закрывали 26 раз. Ухода самолетов на запасные площадки не было.

Кроме этого, 39 рейсов воздушных судов задержали и еще семь отменили.