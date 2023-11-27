Москва 27 ноября 2023, 08:38 Более 40 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за погоды Более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада РИА «Новости»

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Обрушившийся на Москву снегопад привел к проблемам в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Непогода стала причиной задержки или отмены больше 40 рейсов. Такие данные привел сервис «Яндекс Расписание».

В расписании указано, что 39 авиарейсов задержали и еще семь отменили из-за снегопада. В частности, в аэропорту «Внуково» 14 рейсов задержали, три — отменили. В «Домодедове» 12 рейсов задержали и еще два отменили. В «Шереметьеве» задержали 13 рейсов, два — отменили.

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Москвичей предупредили о задержках трамваев, буксующих грузовиках и пробках. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что циклон с Черного моря, вызвавший сильнейший шторм в Крыму и Краснодарском крае, надвигается на Москву. В столице он вызовет рекордный снегопад — самый сильный из тех, что когда-либо бывали в ноябре.