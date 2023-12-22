22 декабря 2023, 14:11
Еще два беспилотника сбили над Калужской областью
Губернатор Шапша: над Дзержинским районом Калужской области сбили еще 2 БПЛА
Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотных летательных аппарата в небе над Дзержинским районом Калужской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.
«На территории Дзержинского района уничтожили еще два беспилотника силами ПВО. ПО предварительной информации оперативных групп, разрушения инфраструктуры и пострадавших нет», — написал он.
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Пресс-служба Минобороны в Telegram-канале уточнила, что террористическую атаку киевского режима пресекли около 13:50. Дроны уничтожили дежурные средства ПВО.
Позже в оборонном ведомстве отметили, что около 14:00 над регионом перехватили еще два беспилотника.
Ранее в пятницу в Калужской области также ликвидировали украинский беспилотник. Обломки дрона рухнули на землю, никто из местных жителей не пострадал.
Также Минобороны сообщило о четырех сбитых беспилотниках в Брянской области, повреждения гражданской инфраструктуры не произошло.
Беспилотники
Минобороны РФ
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