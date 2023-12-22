Происшествия 22 декабря 2023, 14:11 Еще два беспилотника сбили над Калужской областью Губернатор Шапша: над Дзержинским районом Калужской области сбили еще 2 БПЛА

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Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотных летательных аппарата в небе над Дзержинским районом Калужской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«На территории Дзержинского района уничтожили еще два беспилотника силами ПВО. ПО предварительной информации оперативных групп, разрушения инфраструктуры и пострадавших нет», — написал он.

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Пресс-служба Минобороны в Telegram-канале уточнила, что террористическую атаку киевского режима пресекли около 13:50. Дроны уничтожили дежурные средства ПВО.

Позже в оборонном ведомстве отметили, что около 14:00 над регионом перехватили еще два беспилотника.

Ранее в пятницу в Калужской области также ликвидировали украинский беспилотник. Обломки дрона рухнули на землю, никто из местных жителей не пострадал.

Также Минобороны сообщило о четырех сбитых беспилотниках в Брянской области, повреждения гражданской инфраструктуры не произошло.