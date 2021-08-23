«Аэрофлот» заявил о приостановке полетов в Бангкок до конца октября

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о приостановлении полеты в Бангкок до конца октября. Решение принято на фоне ситуации в Афганистане. Об этом ТАСС заявил представитель перевозчика.

«До конца летнего расписания [приостановлены полеты]», — сказал представитель авиакомпании, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Перевозчики обычно переходят с летнего на зимнее расписание полетов в конце октября. Ранее появилась информация, что авиакомпания намерена вернуть деньги или перебронировать билеты пассажирам, кто не сможет улететь в Бангкок из-за отмены рейсов.

«Аэрофлот» сначала изменил маршруты рейсов Москва—Бангкок, Москва—Дели, потом и вовсе приостановил полеты в столицу Таиланда из-за ситуации в Афганистане.

Движение «Талибан»* стало полностью контролировать Афганистан в середине августа. Это произошло после того, как талибы без боя взяли Кабул, а президент страны Ашраф Гани сбежал.

Россия заявила, что пока не будет признать новую власть в Афганистане и исключать движение «Талибан»* из списка террористическая организаций, запрещенных в РФ.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.