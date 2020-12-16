«Аэрофлот» посчитал, что катастрофа с SSJ100 произошла из-за учебного тренажера

Катастрофа с самолетом Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, могла произойти из-за действий экипажа. Возможно, во время аварийной посадки пилоты исходили из опыта, полученного на учебном тренажере. Об этом заявил представитель «Аэрофлота».

Представитель перевозчика отметил, что поведение тренажера в ручном режиме сильно отличается от настоящих реалий. Такое заявление представитель авиакомпании сделал на совещании в Ространснадзоре, написала газета «Ведомости».

Ведомство по итогам встречи рекомендовало провести дополнительные демонстрационные полеты на самолете и тренажере «Аэрофлота» вместе с летчиками-испытателями профильного института — ГосНИИ гражданской авиации.

Sukhoi SuperJet 100 совершил аварийную посадку в Шереметьево в мае 2019 года. В какой-то момент лайнер загорелся. На борту находились 83 человека, 41 из них погиб. Пилот Денис Евдокимов обвиняется в нарушении правил эксплуатации самолета. Но он утверждал, что Superjet не соответствовал нормам летной годности.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пока представил предварительный отчет о катастрофе. Ее точные причины так и не названы. Комиссия МАК не дала окончательной оценки и действиям экипажа. Она также хочет провести тесты на тренажере. В начале декабря Ростех заявил, что причиной случившегося стали ошибки пилотирования.