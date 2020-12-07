Ростех указал на вину пилотов в крушении SSJ100 в Шереметьево

Там напомнили, что самолет прошел сертификацию по всем международным правилам. Кроме того, из предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета следует, что к катастрофе привели проблемы с техникой пилотирования.

Семьи 15 погибших в катастрофе с SSJ100 подали иск в суд Парижа с требованием компенсировать им моральный и материальный ущерб. В списке ответчиков фигурируют семь иностранных фирм, которые поставляли детали для производства лайнера. Кроме того, к ответственности родственники жертв планируют привлечь и «Аэрофлот», которому принадлежал самолет.

По словам представляющего интересы истцов адвоката Михаила Загайнова, все претензии объединили в один иск — как к производителям комплектующих борта, так и к перевозчику.

«Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда Парижа сообщил, что там уже провели собственное расследование. Причиной крушения назвали несоответствие самолета нормам по молниезащите.

Самолет SSJ100 потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Борт направлялся в Мурманск. После взлета в самолет попала молния, что привело к выходу из строя электроники. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Во время экстренной посадки лайнер несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего загорелся. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Спаслись 37 человек.

Следователи обвинили в крушении командира экипажа Дениса Евдокимова. По версии правоохранителей, он нарушил правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к грубой посадке самолета.

В ведомстве отметили, что обстоятельства случившегося восстановили по результатам проведенных экспертиз в совокупности с другими доказательствами.

Представляющая интересы Евдокимова адвокат Наталья Митусова заявила, что настаивает на дополнительной экспертизе технического состояния самолета после удара молнии. По ее словам, без этих данных уголовное дело требуется отправить на доследование.