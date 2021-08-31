«Аэрофлот» решил поднять зарплаты бортпроводникам

Компания «Аэрофлот» с 1 сентября увеличит зарплаты своим бортпроводникам. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Михаил Полубояринов.

Решение об изменении оплаты труда принималось вместе с первичной профсоюзной организацией компании, в которую входят свыше семи тысяч сотрудников «Аэрофлота» из летных и кабинных экипажей, рассказал он в беседе с ТАСС.

Как будут расти зарплаты пилотов

Теперь рядовой бортпроводник с 1 сентября будет получать от 100 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от налета. Помимо этого, сейчас «Аэрофлот» вместе с профсоюзной организацией работает над новой системой для пилотов.

Пока ее еще не утвердили, зарплата будет увеличиваться поэтапно — первое повышение должно произойти в в конце октября — начале ноября, вместе с переходом на зимнее расписание полетов. В настоящее время командир воздушного судна получает в среднем около 350 тысяч рублей.

«Мы сейчас рассчитываем наши финансовые возможности, утверждаем новое расписание на зиму и планируем примерное расписание на лето 2022 года. Мы понимаем, какими финансовыми средствами будем обладать, и в зависимости от этого готовим программу постепенного возврата к докризисному уровню оплаты. В середине сентября я планирую провести очную встречу с нашим первичным профсоюзом и на ней обсудить поэтапное повышение зарплаты пилотов. Но уже сейчас можно сказать, что первый этап будет достаточно весомый», — отметил Полубояринов.

Допандемийные доходы возвращаются

За первые шесть месяцев этого года чистый убыток «Аэрофлота» по российским стандартам бухучета составил 26,3 миллиарда рублей. Это почти на 40% ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во втором квартале чистый убыток в годовом выражении сократился в 20 раз, составив 1,431 миллиарда рублей, отметил Полубояринов.

Такие результаты, по его словам, продемонстрировали, что «Аэрофлот» может постепенно возвращаться к своим допандемийным доходам, а это, естественно, положительно скажется и на зарплате членов экипажа.

«Конечно, это постепенное возвращение: еще на 70% не восстановился международный рынок, который приносил порядка 60% выручки. Мы рассматриваем сценарий поэтапного восстановления. Сейчас достаточно активно обсуждаем с первичной профсоюзной [организацией] возможность изменения ставок, прорабатываем программу изменения системы расчетов премий как бортпроводникам, так и летному составу. Ряд решений уже принят. Так, например, принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября. Повышение ставки в совокупности с увеличением налета часов за счет увеличения программы полетов по России и открывающихся международных полетов», — пояснил гендиректор компании.

Значение полетов внутри страны

Еще одним фактором, который помог росту зарплат бортпроводников и пилотов, стало увеличение полетов «Аэрофлота» внутри страны.

«Мы все вместе сделали очень много для нормализации финансового положения компании. Хорошие результаты дал наш эксперимент: летний прямой разлет из российских городов в южные курортные города. Мы при этом всегда помнили о наших обязательствах перед коллективом и последние месяцы разрабатывали программу изменения систем расчета выплат как бортпроводникам, так и летному составу», — заключил он.