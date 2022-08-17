«Аэрофлот» открыл продажу на регулярные рейсы на Сейшельские острова

Российская компания «Аэрофлот» объявила об открытии продажи билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты начнут выполнять 8 октября два раза в неделю — по понедельникам и субботам, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Представители компании уточнили, что в зимнем сезонном расписании, которое начнет действовать с 31 октября, рейсы запланированы по понедельникам и пятницам.

Сейшельские острова омывают воды Индийского океана. Это круглогодичное курортное направление традиционно пользуется популярностью и спросом у российских туристов, отметили в «Аэрофлоте».

С 30 октября авиакомпания также запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы, сообщал RT.

На зарубежных курортах ждут российских туристов. В Таиланде прогнозируют, что страну после возобновления прямых рейсов «Аэрофлота» посетят около миллиона путешественников из РФ. Глава Управления по туризму Королевства Ютасак Супасорн заявил, что в преддверии зимы запуск прямых рейсов пойдет на пользу тайскому туризму. По данным управления, за семь месяцев 2022 года в Королевстве уже побывали свыше 76 тысяч туристов из России.