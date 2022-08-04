Таиланд примет в 2022 году миллион российских туристов после возобновления рейсов «Аэрофлота»

После возобновления прямых рейсов «Аэрофлота» в Таиланде ждут миллион путешественников из России. Страна уже готова их принять, сообщила газета The Nation Thailand.

Глава Управления по туризму королевства Ютасак Супасорн заметил, что в преддверии зимы запуск прямых рейсов пойдет на пользу тайскому туризму. Россияне потянутся в теплые страны, в том числе и в Таиланд.

«Как только „Аэрофлот“ возобновит полеты в Таиланд, за ним последуют и другие российские авиакомпании», — заметил Супасорн.

В Управлении подсчитали, что за семь месяцев 2022 года в королевстве побывали свыше 76 тысяч туристов из России. Ведомство рассчитывает, что всего за год в Таиланде побывают миллион россиян. Всего с января по июль страну посетили 3,12 миллиона иностранцев.

С 30 октября «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Москвы на Мальдивы, в Индию и Таиланд. Продажа билетов уже стартовала. Пхукет является одним из круглогодичных курортов, как и Мале.