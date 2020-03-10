«Аэрофлот» отказался подтверждать гибель двух котов. А что тогда было на фото?

«Аэрофлот» заявил, что не виноват в гибели двух животных и обморожении третьего на своем рейсе. Компания готова идти в суд.

Расследованием происшествия занимались сразу несколько независимых структур: внутренние органы и компания «Шереметьево Хендлинг», в зоне ответственности которой находился инцидент, как сообщили РИА «Новости».

«Распространенная СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла», — заявили в «Аэрофлоте».

Максим Чумаченко перевозил кошек из Нью-Йорка в Москву. Животные погибли якобы из-за грубой работы грузчиков в Шереметьево. В возбуждении уголовного дела ему отказали. С января он требует наказать виновных, ругается с аэропортом, «Аэрофлотом» и даже с полицейскими, но пока результатов нет.

Ранее стало известно, что дело о гибели животных зашло в тупик. Виноватым оказался ветер.

Но судя по фотографиям, которые владелец выложить в Сеть — ветер здесь ни при чем. А позиция «Аэрофлота» не выглядит убедительной.