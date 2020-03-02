Дело о гибели котов на рейсе «Аэрофлота» зашло в тупик. Убийцей сделали ветер

Перевозчику животных Максиму Чумаченко, чьи кошки погибли из-за грубой работы грузчиков в Шереметьево, отказали в возбуждении уголовного дела. Еще с января он требует наказать виновных, ругается с аэропортом, «Аэрофлотом» и даже с полицейскими, но пока результатов нет. Оказалось, в этой истории есть очень неприятное продолжение.

Чумаченко — известный в узких кругах перевозчик животных, вокруг которого есть несколько скандалов, о которых «360» писал ранее. В конце января после перелета из Нью-Йорка в Москву авиакомпанией «Аэрофлот» он обнаружил, что две его кошки породы колорпойнт мертвы (в США такой кот стоит около двух тысяч долларов). Ответственность за это событие он возложил на сотрудников аэропорта, которые грубо обращались с багажом и швыряли переноски с живыми питомцами. Животные, согласно материалам вскрытия от 23 января, которыми Чумаченко поделился с «360», погибли из-за полученных травм внутренних органов.

Чумаченко решил разобраться в истории и добиться уголовного наказания для виновных в смерти его животных. Этих людей он ищет сразу в трех организациях — аэропорту Шереметьево, авиакомпании «Аэрофлот» и у «Шереметьево Хэндлинг» (обрабатывает багаж всех рейсов авиаперевозчика).

По словам самого Чумаченко, все три компании не очень заинтересованы в разбирательстве. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные его переписки с тем же «Аэрофлотом». 23 января он написал длинное сообщение в компанию, где рассказал о своих регалиях (он является фелинологическим судьей, перевозчиком животных, ветеринарным доктором и победителем неких выставок) и претензиях. Чумаченко ответили, что выясняют обстоятельства случившегося. Спустя несколько дней перевозчик животных написал следующее сообщение:

«Ваша компания убила крайне ценных животных. До сих пор никто не соизволил мне позвонить. У меня на руках умерли двое животных… Терпение мое начинает зашкаливать, и я ищу все способы популяризации этого сюжета и придумываю варианты расправы с людьми, сделавшими это. Одной финансовой сатисфакции мне будет недостаточно. Как минимум уголовное дело за жестокое обращение с животными или вы сами, или я организую точно», — говорится в обращении Чумаченко к «Аэрофлоту». На это сообщение авиаперевозчик ответил смайликом.

Фото предоставил Максим Чумаченко

К слову, в ходе разговора с полицейским (о котором ниже) Чумаченко сказал, что ему «плевать на ущерб, особенно материальный».

Отказ разбираться

Недовольный смайлик от «Аэрофлота» — еще не самое неприятное. Перевозчику животных отказали в возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. Более того, Чумаченко считает, что дело «фальсифицируют» — такой вывод он сделал после общения с полицейским Михаилом Ануфриевым. Чумаченко предоставил «360» постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем говорится, что во время обработки багажа одна из трех переносок «падает с ленты погрузчика на землю, при этом получает незначительные повреждения», а перевязали клетку потому, что живая кошка «пыталась через разбитую крышку выбраться наружу».

Ануфриев также утверждал, что писал и звонил Чумаченко, но он не отвечал.

Фото предоставил Максим Чумаченко

Когда Чумаченко получил постановление, то связался с самим Ануфриевым и начал выяснять отношения, сразу обвинив правоохранительные органы в нежелании работать. Перевозчика животных в том числе взволновала формулировка «незначительные» повреждения переноски.

Фото предоставил Максим Чумаченко

Ануфриев утверждал, что пытался связаться с Чумаченко и по телефону, и по email, чтобы «оказать содействие». Также полицейский подчеркнул, что грузчики, которые обрабатывали багаж, уволены из аэропорта.

Но Чумаченко интересовал вопрос, на какую почту писал Ануфриев. Судя по скриншотам, которые перевозчик животных предоставил «360», полицейский писал на email, оканчивающийся на @yahoe.es. У Чумаченко почта на сайте Yаhоо (с двумя «О» на конце), а у почтового адреса, куда писал Ануфриев, последняя буква «Е» (согласно снимку ниже).

Фото предоставил Максим Чумаченко

Даже при наличии одной неправильной буквы в почтовом адресе письмо не дойдет до нужного получателя. Кроме того, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела почему-то указан правильный email Чумаченко, о чем сказал и сам перевозчик.

В конце концов полицейский написал Чумаченко, чтобы он обращался в суд, так как к уголовным делам его история не имеет никакого отношения. Но перевозчик животных не успокоился и начал угрожать Ануфриеву, что «поедет катком» по мировым СМИ и правоохранительным органам, если будет «сфабрикован новый отказ по статье 245» («Жестокое обращение с животными»).

Фото предоставил Максим Чумаченко

В беседе с «360» Максим Чумаченко рассказал, что постановление об отказе в возбуждении дела лично в руки не получил. Однако не уточнил, как именно документ оказался у него.

Первое: в отказе (отказном письме — прим.ред.) верно указан мой email и мой телефон. Ануфриев пишет, что он со мной пытался связаться и я был недоступен. Email, на который он слал якобы уведомление, является не моим, а в отказном материале — моим. Человек сфальсифицировал, что пытался со мной связаться Максим Чумаченко.

Вторая несостыковка, по словам Чумаченко, заключается в информации о выдаче переносок и неком ветре, который якобы был в день происшествия (из-за которого переноску сдуло с ленты). По информации в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, Чумаченко выдали три переноски.

«Он пишет, что мне было выдано три бокса, а обмороженный кот, который простоял на взлетно-посадочной полосе якобы был выдан мне в руки. Мне этот кот не выдавался, и это может подтвердить моя багажная бирка, что этот кот был без выдачи в Москве — который обмерз и четыре часа стоял на минусовой температуре», — добавил Чумаченко.

Перевозчик отметил, что ни от кого не получал извинений или предложений по урегулированию ситуации.