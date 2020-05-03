«Аэрофлот» назвал возможные сроки восстановления международного авиасообщения

«Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета», —отметила представитель, добавив, что в компании сохранят «усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость».

По словам Спиваковой, после пандемии СОVID-19 «Аэрофлот» сохранит особые меры предосторожности для пассажиров и перевозчиков. «Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами», — указала она.

Авиасообщение с другими странами было отменено с 27 марта за исключением рейсов, вывозящих россиян из стран с обострившейся из-за коронавируса обстановкой. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» начнет выдавать компенсацию в виде ваучеров пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за пандемии.