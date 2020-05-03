    03 мая 2020, 21:44

    «Аэрофлот» назвал возможные сроки восстановления международного авиасообщения

    Александра Каширина

    Открытие международных рейсов может произойти в середине лета. С таким прогнозом выступила официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова в эфире телеканала «Россия-24».
    «Аэрофлот» назвал возможные сроки восстановления международного авиасообщения

    «Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета», —отметила представитель, добавив, что в компании сохранят «усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость».

    По словам Спиваковой, после пандемии СОVID-19 «Аэрофлот» сохранит особые меры предосторожности для пассажиров и перевозчиков. «Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами», — указала она.

    Авиасообщение с другими странами было отменено с 27 марта за исключением рейсов, вывозящих россиян из стран с обострившейся из-за коронавируса обстановкой. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» начнет выдавать компенсацию в виде ваучеров пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за пандемии.