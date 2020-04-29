«Аэрофлот» начнет выдавать ваучеры пассажирам отмененных рейсов

Он отметил, что ваучер могут получить и те пассажиры, которые решили отказаться от полета добровольно, когда самолет улетал, но планы у клиента изменились.

«Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», — рассказал Михаил Демин и уточнил, что речь касается как внутренних, так и международных рейсов.

Дата внедрения такого способа компенсации пока обсуждается. Но перевозчик рассчитывает, что согласование пройдет в ближайшее время. Ваучеры начнут выдавать до конца этого года, сам талон рассчитан на три года.

Ранее СМИ сообщили, что министр транспорта Евгений Дитрих направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями о поддержке транспортной отрасли.

В части, которая касалась пассажирской авиации, в качестве одной из дополнительных мер министр предложил разрешить перевозчикам в течение двух лет рассчитываться с пассажирами отмененных рейсов не деньгами, а ваучерами.