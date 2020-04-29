    29 апреля 2020, 12:46

    «Аэрофлот» начнет выдавать ваучеры пассажирам отмененных рейсов

    Анатолий Минкин

    «Аэрофлот» начнет выдавать компенсацию в виде ваучеров пассажирам, чьи рейсы сорвались из-за сложной эпидемиологической ситуации. Такой вариант перевозчик готов предложить тем клиентам, которые не готовы ждать нормализации ситуации для возврата средств. Как сообщил ТАСС, об этом рассказал официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

    Он отметил, что ваучер могут получить и те пассажиры, которые решили отказаться от полета добровольно, когда самолет улетал, но планы у клиента изменились.

    «Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», — рассказал Михаил Демин и уточнил, что речь касается как внутренних, так и международных рейсов.

    Дата внедрения такого способа компенсации пока обсуждается. Но перевозчик рассчитывает, что согласование пройдет в ближайшее время. Ваучеры начнут выдавать до конца этого года, сам талон рассчитан на три года.

    Ранее СМИ сообщили, что министр транспорта Евгений Дитрих направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями о поддержке транспортной отрасли.

    В части, которая касалась пассажирской авиации, в качестве одной из дополнительных мер министр предложил разрешить перевозчикам в течение двух лет рассчитываться с пассажирами отмененных рейсов не деньгами, а ваучерами.