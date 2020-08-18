Судмедэксперт перечислил травмы погибшего в аварии с Ефремовым

Судмедэксперт, который составил заключение о погибшем в ДТП с Михаилом Ефремовым мужчине, выступил в суде. Специалист рассказал о полученных Сергеем Захаровым травмах, которые и привели к его гибели.

На заседании в Пресненском суде Москвы выслушали эксперта бюро судмедэкспертизы Светлану Ромодановскую, слова которой привел Life.

«У него был травматический шок и болевой. У него были сломаны оба ребра — это достаточно тяжелый шок. Кости стопы, голени и бедер были сломаны и раздроблены, сосуды мелкие были повреждены», — рассказала она подробности.

Ромодановская добавила, что у Захарова возникла жировая эмболия сосудов — произошла их закупорка. Это усугубило состояние пострадавшего.

Эксперт обратила внимание, что в момент столкновения курьер был пристегнут, о чем свидетельствует множество факторов. Он остался в машине, у мужчины не оказалось лицевых и черепно-мозговых травм, разрыва аорты, а на ключице слева от ремня безопасности образовался кровоподтек. Алкоголя в крови погибшего не было.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер на своей иномарке выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, которым управлял Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице через несколько часов после аварии. Эксперты установили, что во время ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Против артиста возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.