Адвокаты топ-менеджеров ХК «СДС-Уголь» обжаловали их арест по делу о ЧП на «Листвяжной»

Адвокаты топ-менеджеров компании «СДС-Уголь», задержанных по делу об аварии на угольной шахте «Листвяжная», обжаловали арест своих подзащитных, об этом ТАСС сообщили в Центральном районе суда Кемерова. Ранее были задержаны генеральный директор Геннадий Алексеев, глава совета директоров Михаил Федяев, главный инженер Анатолий Лобанов и технический директор Антон Якутов.

Адвокаты подали в Центральный районный суд Кемерова апелляционные жалобы.

Алексеев, Лобанов и Якутов были помещены под стражу до 25 января 2022 года. По мнению следователей, менеджеры нарушили правила безопасности работы на опасном производственном объекте, повлекшие смерть людей

Федяев арестован до 14 февраля, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

В результате аварии на «Листвяжной» в ночь на 25 ноября в шахте погиб 51 человек, из них 46 шахтеров и пять спасателей.

По предварительным данным, причиной стало обрушение горной породы с последующим взрывом метана.

Также по делу о халатности проходят два сотрудника управления Ростехнадзора.