Адвокаты Шамсутдинова хотят добиться суда присяжных

Защита расстрелявшего сослуживцев в войсковой части Забайкалья солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова намерена добиться рассмотрения дела судом присяжных заседателей. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Равиль Тугушев.

«Когда ходатайство подадим, тогда окончательно будет принято решение (о рассмотрении дела судом присяжных заседателей). Но на сегодняшний день мы рассматриваем такой исход дела, потому что считаем, что это будет более объективно», — заявил он РИА «Новости».

Тугушев добавил, что он и его коллега не начали знакомиться с делом. Поскольку оба адвоката сейчас не в Чите. Однако большинство материала они и так знают. Это экспертиза, постановление экспертизы.

«Там не такой большой объем, с которым необходимо (еще) ознакомиться», — пояснил он.

Шамсутдинов начал стрелять по солдатам при сдаче караула 25 октября 2019 в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона Забайкалья. Тогда погибли восемь человек, еще двое серьезно пострадали. Срочника арестовали. Ему предъявлено обвинение об убийстве двух и более лиц, а также покушении на убийство двух лиц.

Молодому человеку грозит пожизненное заключение. Следственные действия уже закончены, с 29 июня защита и обвиняемый могут знакомиться с материалами дела. Ранее стало известно, что Шамсутдинов останется под стражей до 25 сентября 2020 года.