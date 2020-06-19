Расстрелявшему сослужевцев Шамсутдинову продлили арест

Рамилю Шамсутдинову, который стрелял в своих сослуживцев, продлили содержание под стражей до 25 сентября. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«Срок ареста продлен на три месяца — до 25 сентября 2020 года», — рассказал РИА «Новости» защитник.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября октября 2019 года открыл огонь по людям при сдаче караула. Его жертвами стали восемь человек, еще двое серьезно пострадали.

Сам обвиняемый заявил, что пошел на преступление из-за неуставных отношений в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона в Забайкалье. Его обвиняют в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двоих. Последнюю статью ему добавили недавно.

«Это уточнение к тому обвинению, которое ему было предъявлено ранее. Среди пострадавших двое остались живы», — объяснил «360» Тугушев.

При том Шамсутдинов является потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.