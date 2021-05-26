Адвокаты попросили отправить дело Ефремова на новое рассмотрение

Адвокаты актера Михаила Ефремова подали кассационную жалобу на определение Мосгорсуда. Юристы просят передать уголовное дело о ДТП на новое апелляционное рассмотрение.

О подаче жалобы сообщили в Пресненском суде Москвы. Там проходило рассмотрение дела Ефремова по существу.

«В адрес суда поступила кассационная жалоба адвокатов Петра Хархорина, Романа Филиппова. Защитники Ефремова просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение», — уточнили в пресс-службе.

Михаил Ефремов был приговорен к реальному тюремному сроку после смертельного ДТП в Москве 8 июня прошлого года. Он сел пьяным за руль, на Садовом кольце вылетел на полосу встречного движения и там протаранил фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Пресненский суд приговор Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд смягчил наказание и снизил срок до 7,5 года колонии общего режима. В остальном приговор был оставлен без изменения.

Отбывать наказание Ефремова отправили в исправительную колонию в Белгородскую область. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что актера якобы тайно доставили в Москву для следственных действий, однако в УФСИН региона это опровергли.