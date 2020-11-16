Адвокаты историка Соколова подали в суд на Первый канал ради тысячи рублей

Защита Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, подала в суд на Первый канал. Адвокаты требуют удалить выпуск передачи «Док-ток», посвященный отношениям историка и его бывшей возлюбленной Екатериной Пржигодзкой.

«Сегодня мной был подан иск в Петроградский районный суд к Пржигодзкой и Первому каналу с требованием опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности сведения о пытках и избиении гражданки Пржигодзкой, якобы совершенные Соколовым в 2008 году», — заявил адвокат Соколова Александр Торгашев. Его слова приводит РИА «Новости».

Пржигодзкая рассказала о поведении историка в эфире программы «Док-ток» в выпуске «Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова». Защита требует удалить передачу и взыскать с бывшей возлюбленной Соколова и с Первого канала по тысяче рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатерина Пржигодзкая выступила в суде по делу об убийствен Ещенко. Она рассказала о своем расставании с Соколовым. По словам девушки, когда историк узнал о намерении Екатерины разойтись, он «повел себя неадекватно». По словам Пржигодзкой, мужчина привязал бывшую студентку к стулу, угрожал убийством, пытался задушить.