Адвокаты Хачатуряна подали в суд из-за статьи Евы Меркачевой, в которой его назвали педофилом

Адвокаты убитого Михаила Хачатуряна подали в суд на «МК» из-за статьи журналистки и правозащитницы Евы Меркачевой, которая написала, что погибший был педофилом. Защитники Хачатуряна считают, что это клевета. Об этом они сообщили «360».

Меркачева написала своей статье, что экспертиза якобы признала Хачатуряна педофилом. Адвокаты убитого в связи с этим обратились с исковым заявлением в Пресненский суд Москвы. Они посчитали это клеветой. Защитники потребовали объяснить, откуда у журналистки появились такие сведения, учитывая закрытый характер дела.

«В распространенной информации в газете было указано, что существуют некие экспертизы. Возникает вопрос, каким образом Ева Меркачева распространяет данные сведения. И в процессе судебного спора она будет обязана раскрыть источник информации и показать данные экспертизы», — заявил Алексей Папенов, один из адвокатов Хачатуряна.

Адвокат Георгий Чугуашвили отметил, что в своей статье Меркачева также утверждает о неких показаниях свидетелей, якобы подтверждающих, что Хачатурян был педофилом. У защитников возникли вопросы к тому, откуда у Меркачевой появился доступ к этим материалам.

Адвокат Ольга Халикова ранее также назвала статью Меркачевой клеветой.