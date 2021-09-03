Михаила Хачатуряна, которого убили его дочери, признали педофилом по результатам экспертиз. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Как пишет газета со ссылкой на результат одной экспертизы, Хачатурян манипулировал окружающими с помощью угроз, насилия, жестокости, оскорбления и унижения. Специалисты, по данным издания, определили тип сексуального расстройства убитого как педофильный. Экспертиза обвиняемых в убийстве девушек усилила результаты исследования в рамках дела против них. Она доказала, что сестры Хачатурян жили в полной зависимости, в состоянии стресса, страха и безысходности на фоне отсутствия поддержки со стороны родных.

«360» запросил комментарии у адвокатов Алексея Паршина и Алексея Липцера. Оба юриста воздержались от оценки этого сообщения «Московского комсомольца». Адвокат Ольга Халикова назвала материал журналистки Евы Меркачевой домыслами.

«Все экспертизы строятся исключительно на показаниях обвиняемых. Невозможно установить психические расстройства только на словах обвиняемых. Никаких новых показаний со стороны медработников, соседей, продавцов соседних магазинов нет. Считаю — Меркачева формирует ложное общественное мнение», — прокомментировала ситуацию Халикова.

Она добавила, что в ходе расследования были допрошены лечащие врачи и бригада скорой, которые заявили, что не усматривали ничего того, о чем заявили сестры Хачатурян. По словам адвоката, ничего нового в представленных заключениях нет.