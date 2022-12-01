01 декабря 2022, 02:09
Адвоката Илью Новикова объявили в уголовный розыск
МВД объявило в розыск игрока «Что? Где? Когда?» и адвоката Илью Новикова
МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова*. Карточка с его данными появилась в базе розыска министерства.
В карточке указаны его дата и место рождения, национальность и основание для розыска.
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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — написали в базе.
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О какой именно статье идет речь, правоохранители не уточнили.
Илья Новиков* известен многим телезрителям своим участием в шоу «Что? Где? Когда». Дважды он становился обладателем Хрустальной совы и один раз получил Бриллиантовую.
Он стал популярным адвокатом благодаря резонансным делам, где защищал украинскую летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова. Также он был защитником пятого президента Украины Петра Порошенко.
В 2021 году он переехал в Киев, а после начала спецоперации на Украине вступил в ряды территориальной обороны.
25 ноября Новиков* попал в реестр иноагентов Министерства юстиции.
*Признан в России иноагентом.
Уголовное дело
МВД РФ
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