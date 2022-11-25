Важное 25 ноября 2022, 21:13 Эк-главу Екатеринбурга Ройзмана признали иноагентом Минюст признал иноагентом экс-главу Екатеринбурга Ройзмана РИА «Новости»

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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* признали иноагентом. В реестр его включило Министерство юстиции.

Помимо Ройзмана*, в список попал адвокат Илья Новиков* и еще четыре человека.

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Бывшего главу города заподозрили в дискредитации российской армии. В конце августа ему запретили посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом, а также отправлять и получать письма. Такое решение вынес суд.

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В начале ноября юрист экс-политика Юлия Федотова сообщила, что Ройзман* пожаловался в Европейский суд по правам человека на штрафы, которые его обязали выплатить за дискредитацию ВС России.

Бывшего мэра Екатеринбурга за 2022 год трижды штрафовали за дискредитацию армии. Общая сумма составила 150 тысяч рублей. Еще один раз Ройзман* получил штраф за неуважение к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова. Экс-политика обязали выплатить 85 тысяч рублей. После публикации на YouTubе ролика о спецоперации на Ройзмана* завели уголовное дело.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.