Адвокат Жорин назвал способы разделить имущество в браке без развода

«Звездный» адвокат Сергей Жорин назвал два способа, как можно разделить имущество между супругами без необходимости расторгать брак. Секрет узнал Пятый канал.

Первый способ — составить соглашение, что и кому будет принадлежать, и заверить документ нотариально. Это для тех, кто в состоянии заключить такую договоренность без споров.

В противном случае можно обратиться в суд. При подаче иска нужно будет перечислить все пункты имущества, которые подлежат разделу, а также каждый из супругов должен указать, как он видит раздел имущества — что кому перечислить. При этом, помимо прочего, разделу подлежат деньги, нажитые в период брака.

Ранее сообщалось, что в России с 30 декабря появится возможность зарегистрировать рождение ребенка, оформить развод или усыновление, а также другие акты гражданского состояния в ЗАГСе любого региона по выбору заявителя. Ранее это возможно было только по месту рождения или жительства родителей. Возможность расторгнуть брак существовала только по месту жительства супругов или там, где их союз зарегистрировали.