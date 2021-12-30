Регистрацию рождения ребенка разрешили в любом российском ЗАГСе

В России с 30 декабря появится возможность зарегистрировать рождение ребенка, оформить развод или усыновление, а также другие акты гражданского состояния в ЗАГСе любого региона по выбору заявителя. Изменения внесли в федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Документ, сообщило РИА «Новости», устанавливает возможность госрегистрации акта в любом ЗАГСе страны. Ранее зарегистрировать рождение ребенка можно было только по месту рождения или жительства родителей.

Возможность расторгнуть брак существовала только по месту жительства супругов или там, где их союз зарегистрировали. Усыновить ребенка можно было только там, где проживают усыновители или где было вынесено решение суда об усыновлении.

Среди других обновлений — передача Минздраву сведений, которые содержатся в реестре ЗАГС, о госрегистрации рождения и смерти. Регионам также перенаправили некоторые полномочия по определению порядка регистрации брака в торжественной обстановке.

Обновленным законом предусмотрено формирование общероссийского реестра медицинских документов о рождении и смерти. Порядок ведения всех указанных реестров и возможность получить к ним доступ будет устанавливать российское правительство.