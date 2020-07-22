Адвокат сообщил об отводе из дела экс-губернатора Фургала

Максима Самойлова и Марину Горбачеву, которые защищают экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала, попросили выйти из дела. Причина этого — конфликт интересов. Ранее адвокаты работали с супругой другого фигуранта процесса — Николая Мистрюкова, признавшего вину.

Как рассказала Business FM Горбачева, решение об отводе двух из четырех адвокатов Фургала принадлежит Следственному комитету. Постановление принял следователь по особо важным делам при председателе СК Юрием Буртовым.

«Однако само постановление мы пока не видели, мы его не получали», — уточнила адвокат.

Она добавила, что ее вызвали на допрос в качестве свидетеля. Но Горбачева и Самойлов обратились в Адвокатскую палату Москвы за разъяснениями действий следствия.

«Это наше право в случае возникновения нерядовой ситуации. Мы считаем, что она критическая. Мы обратились, нам разъяснили, что идти на допрос в качестве свидетеля я не должна и в силу уголовно-процессуального закона, и в силу Кодекса профессиональной этики закона „Об адвокатуре“», — подчеркнула женщина.

Ведь полученная ранее информация является адвокатской тайной. Речь идет о том, что защитники оказывали помощь супруге Николя Мистрюкова, которого арестовали осенью 2019 года по делу об организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2004-2005.

Горбачева уточнила, что ее и ее коллегу к самому делу тогда не допустили. Они лишь консультировали жену Мистирюкова. Тот сначала опровергал обвинения в свой адрес, но потом пошел на сделку со следствием и признал вину. Мужчина был партнером Фургала по бизнесу.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. Ее обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2000-х годах. Политик будет находиться под стражей до 9 сентября.

Президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку 20 июля. Врио губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев. Он столкнулся с неоднозначной реакцией хабаровчан, но заявил, что никуда уходить не будет.