Адвокат родных Тесака заявил, что доказательств его причастности к двойному убийству нет

Причастность националиста Максима Марцинкевича к убийству двух человек адвокат его семьи Алексей Михальчик в беседе с «360» назвал недоказанной. Тесак ничего не знал по делу Аристархова и Маршакова.

Информация о том, что Марцинкевича этапировали в Москву в рамках указанного дела, у представляющих интересы близких Тесака юристов действительно есть. Как и тот факт, что в Красноярске он написал именно по нему явку с повинной.

«Считаю, что никаких доказательств причастности Марцинкевича к этому делу нет. Более того, мне известно, что когда он находился в исправительном учреждении Коми, к нему приезжали сотрудники ФСБ и проверяли на полиграфе. <…> Прибор показал, что сведений у него нет», — подчеркнул Михальчик.

Он добавил, что отец Тесака не хочет закрытия производства. На вероятное предложение следователей, которые могут сослаться на смерть фигуранта, мужчина ответит отказом.

«Он будет возражать, чтобы провести судебный процесс и доказать его невиновность», — сказал адвокат.

Михальчик напомнил, что узнал о вероятной причастности националиста к двум преступлениям примерно через две недели после гибели Тесака. Он также обратил внимание на тот факт, что у Марцинкевича при проведении экспертизы во рту обнаружили записку.

«Он говорит, что все его признания и показания на других лиц получены под давлением», — пояснил юрист, заявив, что полный текст записки ему не известен.

Сторона защиты изначально заявляла, что Марцинкевич признался в причастности к преступлениям, в том числе и по делу Аристархова и Маршакова, из-за оказанного давления.