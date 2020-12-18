СК посчитал Тесака причастным к двойному убийству иностранцев

Следственный комитет России подозревает националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в причастности к убийству двух человек. Об этом заявил адвокат, представляющий интересы семьи погибшего Марцинкевича, Алексей Михальчик.

«СК полагает, что Марцинкевич был причастен к двум убийствам, в которых подозреваются Аристархов и Маршаков. Оба они недавно были этапированы в Москву в связи с убийствами двух лиц, совершенными в 2007 году», — сказал Михальчик ТАСС.

Следствие считает, что Марцинкевич дал по этому делу признательные показания, отметил адвокат. По его словам, после смерти Тесака в СИЗО у него во рту нашли предсмертную записку. В ней он говорил, что не причастен к этому преступлению. Марцинкевич писал, что оговорил себя.

Михальчик напомнил, что Аристархов и Маршаков обвиняются в убийстве, о котором стало известно в 2007 году. Тогда в Сети появился ролик, где на фоне свастики убили дагестанца Шамиля Удаманова и выходца из Средней Азии. Личность последнего до сих пор не установлена.

Тесака обнаружили мертвым 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти — самоубийство. Однако семья Марцинкевича считает, что его убили. Следственные органы не стали открывать уголовное дело.