Адвокат рассказал, кому в России положена вторая пенсия

Собеседница привела пример о том, что на двойную пенсию могут рассчитывать военные, которые получили инвалидность из-за травмы на службе. Им положена пенсия по инвалидности и по старости.

«В практике возникают вопросы одновременного получения трудовых пенсий и пенсий за выслугу или по инвалидности у военнослужащих, но эти пенсии совмещаться не могут. Правовых оснований для этого в законах о пенсионном обеспечении сотрудников и о накопительных пенсиях не предусмотрено», — приводит агентство слова Ермолаевой.

Пенсии по потере кормильца и по старости предусмотрены для родителей и вдов погибших на службе военных. Закон предусматривает выплату двух пенсий родным ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и членам семей погибших летчиков-космонавтов.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета Федерации заявил, что в 2021 году пенсии в РФ проиндексируют на 6,3%.