Адвокат рассказал, какой срок могут дать избившим москвича дагестанцам

На трех дагестанцев, которые избили москвича Романа Ковалева, заведено уже несколько уголовных дел. Какой срок они получат, если их признают виновными, зависит от конечной квалификации их действий. Максимальный срок — 20 лет. Такое мнение в разговоре с «360» высказал адвокат Сергей Афанасьев.

«В данном случае органами МВД было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Хулиганство“, было грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц с применением насилия в отношении гражданина. Это тяжкое преступление, за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет», — сказал Афанасьев.

Адвокат отметил, что в ходе предварительного следствия будет устанавливаться вред здоровью, причиненный потерпевшему, будут проводиться судебно-медицинские экспертизы. Результаты также повлияют на квалификацию их действий.

Он напомнил, что СК открыл уголовное дело о покушении на убийство, совершенное группой лиц. Это преступление считается особо тяжким. За него предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от восьми до 20 лет. Стало известно, что при задержании мужчины оказывали сопротивление представителям власти, угрожали им. За это тоже предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

«Какой останется конечной квалификации действия виновных, будет решаться органами предварительного следствия и судом. Сейчас в отношении них возбуждены дела по особо тяжким преступлениям. Будет решаться, было ли покушение на убийство, было ли причинение вреда здоровью из хулиганских убеждений», — добавил Афанасьев.

По его мнению, фигуранты дела точно будут признаны виновными, их оправдание невозможно. Главный вопрос, как будут квалифицированы их действия и какой срок они получат.

Три дагестанца 6 октября напали на бармена Романа Ковалева в вагоне московского метро. Ковалев заступился за девушку, которая попросила мужчин не материться. В итоге приятели избили Ковалева, он находится в больницы. Мужчин задержали.