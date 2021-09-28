Адвокат рассказал, как получить помощь волонтеров

Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, как пожилые люди могут получить помощь волонтеров. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, это может быть материальная, социальная и психологическая помощь. Все услуги можно найти на сайте Департамента труда и социальной защиты населения.

Для получения услуги следует обратиться на сайт «Мои документы», в территориальные центры социального обслуживания или в отделение Всероссийского общества инвалидов.

«Помимо поддержки от государства, пенсионеры и инвалиды могут рассчитывать на помощь благотворительных и волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность в каждом регионе», — рассказал Нефедовский.

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина подготовила пакет поправок к Семейному кодексу. Наиболее резонансные касаются процедуры изъятия детей и оснований, которые для этого требуются.

Ребенка можно будет забрать из семьи в качестве временной меры. Их будут отправлять не в реабилитационный центр, а к бабушкам, дедушкам и другим родственникам. Поменяются условия, которые могут стать основанием для отобрания ребенка.