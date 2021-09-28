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    28 сентября 2021, 17:38

    Адвокат рассказал, как получить помощь волонтеров

    Дарья Морозова

    Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, как пожилые люди могут получить помощь волонтеров. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Адвокат рассказал, как получить помощь волонтеров

    По его словам, это может быть материальная, социальная и психологическая помощь. Все услуги можно найти на сайте Департамента труда и социальной защиты населения.

    Для получения услуги следует обратиться на сайт «Мои документы», в территориальные центры социального обслуживания или в отделение Всероссийского общества инвалидов.

    «Помимо поддержки от государства, пенсионеры и инвалиды могут рассчитывать на помощь благотворительных и волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность в каждом регионе», — рассказал Нефедовский.

    Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина подготовила пакет поправок к Семейному кодексу. Наиболее резонансные касаются процедуры изъятия детей и оснований, которые для этого требуются.

    Ребенка можно будет забрать из семьи в качестве временной меры. Их будут отправлять не в реабилитационный центр, а к бабушкам, дедушкам и другим родственникам. Поменяются условия, которые могут стать основанием для отобрания ребенка.