Мизулина предложила временно забирать детей из семей

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина подготовила пакет поправок к Семейному кодексу. Наиболее резонансные касаются процедуры изъятия детей и оснований, которые для этого требуются.

Как уточнила газета «Известия», ребенка можно будет забрать из семьи в качестве временной меры. Их будут отправлять не в реабилитационный центр, а к бабушкам, дедушкам и другим родственникам. Поменяются условия, которые могут стать основанием для отобрания ребенка. Пустой холодильник больше не сможет стать причиной для обращения в суд с иском о лишении родительских прав.

По мнению Мизулиной, необходимо ввести принцип «презумпции добросовестности осуществления родительских прав».

«Семейный кодекс объявляет, что все родители изначально добросовестно осуществляют свои обязанности по воспитанию детей, если иное не будет установлено вступившим в законную силу решением. Сейчас наоборот. Бремя доказывания родительской недобросовестности будет лежать на органах опеки, прокуроре или другом родителе», — подчеркнула она.

Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова отметила, что проблема назрели давно. Концепция Мизулиной ей нравится гораздо больше, чем предыдущие предложения.

Руководитель программы «Семья и дети» Фонда Тимченко Ирина Гарифулина сослалась на зарубежный опыт и предложила собрать в одном документе все, что касается детей.

«Другое дело, что поменять постепенно более реалистично. Однако в будущем желательно прийти к тому, чтобы не было нескольких параллельных документов, которые могут говорить совершенно противоположное друг другу», — призналась она.

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская одобрила часть предложенных Мизулиной изменений. Но добавила, что нужно четко прописать причины изъятия детей полицейскими. Она также не уверена в том, что эту функцию нужно передать именно им.