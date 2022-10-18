Адвокат заявил, что появившиеся в сети видео с допросов Тесака сделаны по давлением | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 19:37 Адвокат заявил, что появившиеся в сети видео с допросов Тесака сделаны по давлением Адвокат Михальчик подтвердил подлинность новых видео с допросами Марцинкевича

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В сети появилось видео допроса Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. На кадрах он рассказывает о съемках преступления, совершенного в 2007 году, с казнью двух человек. Адвокат подтвердил их подлинность.

Марцинкевич поясняет, как ему пришла идея распространить запись от имени «Ку-Клус-Клана» (ультраправая расистская террористическая организация в США – ред.), а также называет фамилии тех, кто помогал ему в создании ролика. На видео он заявляет, что на месте преступления было восемь человек.

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Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в разговоре с «360» подтвердил, что это видео взято из материалов уголовного дела. Он заявил, что некоторые детали в этой записи снижают ее ценность как признания.

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«По видео очевидно, что адвокат не присутствует при даче показаний, что снижает их доказательную ценность. Также из этих видео очевидно, что на него оказывалось давление», — заявил Михальчик.

Адвокат напомнил, что при осмотре тела Марцинкевича обнаружили записку, в которой он сообщает, что находится под давлением и что «оговорил себя и других в совершении убийств».

По словам Михальчика, в отношении Марцинкевича проводилось исследование с применением детектора лжи. По его результатам «было установлено, что он не причастен к совершению этих преступлений», сказал адвокат.

Тело Тесака нашли в камере следственного изолятора Челябинска в сентябре 2020 года. По версии следователей, осужденный на 10 лет националист покончил с собой, опасаясь пожизненного заключения.