Адвокат потерпевших в ДТП на Садовом сравнил аварию с делом Ефремова

Дело о ДТП в центре Москвы, в котором заподозрили блогера Эдварда Била, аналогично аварии с участием актера Михаила Ефремова. Об этом корреспонденту «360» рассказал адвокат потерпевших Виталий Бородин.

Представляющий интересы пострадавших юрист уточнил, что провел предварительную беседу с доверителем и хотел ознакомиться с материалами дела.

«Ему надо прийти в себя. <…> У человека (доверитель — примtx. ред.) тяжелое состояние, о чем тут можно говорить. Дело аналогичное Ефремову, дело резонансное. Все понятно — человек совершил преступление», — сказал Бородин.

Адвокат подчеркнул, что «все факты на лицо, есть пострадавший».

Авария с участием пяти автомобилей произошла в районе Садового кольца днем 1 апреля. За рулем спортивной Audi, вылетевшей на встречку, был, по предварительной информации, блогер Эдвард Бил. Машина врезалась в четыре транспортных средства. Одна из пострадавших — консультант Госдумы Мария Артемова — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Била задержали, а его спорткар отогнали на парковку МВД по ЦАО. Audi стоит рядом с внедорожником Ефремова.