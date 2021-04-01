Пашаев назвал Эдварда Била моральным уродом

Блогера Эдварда Била, предварительно, обвинили в аварии в центре Москвы. Во время ДТП столкнулись пять машин, а одна женщина попала в реанимацию. Экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал молодого человека моральным уродом.

«Вот поверьте, это моральный урод. Я по-другому не назову. Это реально моральный урод. Люди, которые благословляют этих уродов, ради хайпа, ради рекламы идут на все. Вот в чем проблема у нас. Если кто-то говорит, что я планировал его защищать, то это не соответствует действительности», — заявил Пашаев на YouTube-канале «Соловьев Live».

Он добавил, что не знает блогера. Но даже, если бы знал молодого человека, то не стал бы его защищать, увидев кадры аварии. По словам Пашаева, он не может подобрать корректных слов для эфира, чтобы прокомментировать ДТП.

Ранее телеканал НТВ со ссылкой на Пашаева сообщил, что тот изъявил желание защищать блогера. Авария с участием нескольких машин произошла 1 апреля на Новинском бульваре в центре Москвы. По предварительной информации, Эдвард Бил выехал на встречку на Audi, а затем врезался в четыре автомобиля. Одной из пострадавших оказалась консультант Госдумы Мария Артемова. Ее доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. самого блогера арестовали.