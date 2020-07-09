Суд взыскал с Ефремова 117 тысяч рублей налога на джип, который он разбил в аварии

Суд взыскал с Михаила Ефремова 117 650 рублей налогового долга за джип, который актер разбил во время аварии. Речь идет об автомобиле Jeep Grand Cherokee.

Иск на актера подала инспекции Федеральной налоговой службы. Он не платил транспортный налог и накопил приличный долг, сообщает агентство ФАН со ссылкой на картотеку дел суда. Мировой суд Хамовнического района 23 июня принял решение взыскать с Ефремова всю сумму долга. Черный Jeep Grand Cherokee сейчас находится на служебной стоянке полиции.

Ранее актер уже получал штрафы на машину, причем один из них был с того дня, когда произошло ДТП. Всего Ефремов совершил 41 нарушение на дороге. Неоплаченным оказался штраф за 11 июня, тогда актер неправильно припарковался.

ДТП с актером произошло 8 июня, когда Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулем которого был Сергей Захаров. Он погиб утром на следующий день. Сейчас артист находится под домашним арестом.