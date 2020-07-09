Суд взыскал с Ефремова 117 тысяч рублей налога на джип, который он разбил в аварии
Иск на актера подала инспекции Федеральной налоговой службы. Он не платил транспортный налог и накопил приличный долг, сообщает агентство ФАН со ссылкой на картотеку дел суда. Мировой суд Хамовнического района 23 июня принял решение взыскать с Ефремова всю сумму долга. Черный Jeep Grand Cherokee сейчас находится на служебной стоянке полиции.
Ранее актер уже получал штрафы на машину, причем один из них был с того дня, когда произошло ДТП. Всего Ефремов совершил 41 нарушение на дороге. Неоплаченным оказался штраф за 11 июня, тогда актер неправильно припарковался.
ДТП с актером произошло 8 июня, когда Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулем которого был Сергей Захаров. Он погиб утром на следующий день. Сейчас артист находится под домашним арестом.