Адвокат назвал слухами информацию о найденном алкоголе в крови Конкиной

После гибели Софии Конкиной сообщили, что в организме девушки нашли алкоголь и снотворное. Но, по словам адвоката Юлии Нитченко, это является не официальной информацией, а слухами.

«То, что мы читаем, что у Софии нашли три промилле алкоголя и лекарства, это информация неофициальная, это слухи. Я общалась с СК, в котором эту информацию не подтвердили, но и не опровергли», — заявила адвокат.

Она добавила, что на видео из магазина действительно была очень похожая на Конкину девушка, которая держала бутылку. Но сказать точно, она это была или нет, нельзя. Также Нитченко подчеркнула, что три промилле является очень большой дозой, которая не может появиться от бутылки вина. Такое количество алкоголя привело бы к нарушению координации.

«У меня есть заключение о причинах смерти Софии Конкиной, где указано, что они не установлены. Это официально по судмедэкспертизе — такая экспертиза проводится порядка 30-40 дней с момента, когда взяты образцы. Домыслы, которые будут появляться в этом месяце в прессе, — домыслы», — заключила адвокат.

Вечером 22 сентября Софию Конкину достали со дна бассейна в фитнес-центре на Красной Пресне. Ее отправили в Боткинскую больницу, где врачам удалось заставить ее снова дышать. Но, несмотря на все усилия медиков, девушка скончалась. Позже СМИ сообщили, что в крови погибшей нашли алкоголь и следы седативного препарата. Кроме того, появилось видео, где София якобы покупает вино перед фитнес-центром. По официальной версии, девушка утонула, но ее родные не верят в такую причину смерти.