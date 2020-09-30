Появилось видео с дочерью актера Конкина, снятое незадолго до смерти

Незадолго до похода в фитнес-клуб София Конкина купила бутылку вина в магазине. Во время покупки девушка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Кадры из магазина опубликовала газета «Известия». На кадрах видно, что Конкина стоит в очереди у кассы, а затем расплачивается за бутылку вина и уходит. После магазина девушка направилась в фитнес-клуб.

Ранее СМИ сообщили, что по результатам экспертизы в организме девушки нашли алкоголь и снотворное. По информации изданий, речь идет о более двух промилле алкоголя.

Дочь актера Владимира Конкина вечером 22 сентября достали из бассейна в фитнес-центре Jumр в Москве. В Боткинской больнице врачам удалось восстановить дыхание пациентке, но позже она скончалась в реанимации. Согласно официальной версии, София Конкина сама утонула в бассейне. При этом семья погибшей не верит в такую версию гибели. Адвокат Юлия Нитченко сообщила «360», что семья рассматривает только версию убийства.