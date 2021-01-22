Адвокат Горгадзе напомнил о наказании за привлечение детей к участию в незаконных акциях

Власти потребовали от соцсетей, чтобы они пресекали призывы детей к несанкционированным акциям. Адвокат объяснил «360», что любые попытки привлечь несовершеннолетнего к подобным мероприятиям наказываются по закону.

Адвокат, член СПЧ Шота Горгадзе в беседе с «360» сказал, что привлечение детей к несогласованным митингам регулирует Кодекс об административных правонарушениях. Конкретно за это отвечает пункт 1.1, статьи 20.2. Он гласит, что вовлечение детей к участию в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях либо пикетированиях влечет за собой штраф для тех, кто привлек к этому несовершеннолетнего.

Использование детей не просто аморально, но еще и нарушает действующее законодательство <…> Каждый из нас как родитель желает нашим детям только добра, думает о безопасности своего ребенка, а не о чьих-то политических амбициях, а это (участие ребенка в незаконных митингах — прим.ред.) еще и формирует состав административного правонарушения Шота Горгадзе.

Роскомнадзор потребовал от соцсетей «ВКонтакте» и TikTok пресечь попытки привлечь детей в протесты. Аккаунты, которые будут это делать, тут же заблокируют.