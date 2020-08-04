«Адвокаты могут придумать что угодно»: Жириновский счел долгом Ефремова признать вину в смертельной аварии

Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, должен признать свою вину. К этому его призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание. Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло», — заявил Жириновский на своей странице в Twitter.

Парламентарий выразил надежду, что все случится именно так.

Ранее суд отложил предварительное слушание по делу Ефремова из-за неявки адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева. Ранее защитник Ефремова заявил, что у него есть некий козырь, который поможет добиться оправдательного приговора. Он заявил, что пока выдавать этот козырь не собирается.

Пьяный Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника 8 июня в центре Москвы на полном ходу влетел в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика умер на следующее утро после аварии от травм. Ефремова отправили по домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.