Адвокат Ефремова удивился новому потерпевшему в деле об аварии

Он отметил, что юридически потерпевшими могут выступать только близкие родственники. В случае Захарова, речь идет о двух сыновьях, жене, с которой погибший не развелся, а также об его старшем брате. Гражданская супруга, с которой он проживал, не может выступать в качестве потерпевшей стороны.

При этом защитник отметил, что впервые видит, чтобы между родственниками шла такого рода борьба.

«В рамках уголовного дела обычно трудно найти даже одного потерпевшего, который пойдет по судам и следствиям. А здесь развернулась настоящая борьба. Скоро и сосед будет претендовать в надежде на то, что что-то получится», — заявил Пашаев.

Также он подчеркнул, что компенсация, если ее назначит суд, будет выплачена единой суммой, а не каждому по отдельности. Размер возмещения может составить до одного миллиона рублей. От количества пострадавших от не поменяется. Окончательное решение примет суд.

Ранее потерпевшими по делу о смертельной аварии стали брат, жена и старший сын погибшего Сергея Захарова.

Пьяный Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня. За рулем своего внедорожника он выехал на встречную полосу, где врезался в кабину фургона, которым управлял Сергей Захаров. Мужчину со множеством травм госпитализировали в больницу, где утром он скончался. Актер не пострадал. Экспертиза показала, что Ефремов сел за руль в алкогольном и наркотическом опьянении. Против него завели уголовное дело по факту смертельного ДТП. Суд отправил актера под домашний арест.

Сам Ефремов признал свою вину и несколько раз заявил, что готов выплатить компенсацию родным погибшего. Однако те отказались.