Новый пострадавший появился в деле Ефремова

В истории ДТП с участием Михаила Ефремова возник четвертый потерпевший. Это второй сын погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

Речь идет о младшем ребенке — сыне Валерии. У него есть возможность участвовать в суде и требовать компенсации от артиста, сообщило РИА «Новости».

«Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына», — резюмировал Пашаев.

О том, что старшего сына, вдову и брата Захарова признали потерпевшими, рассказал их защитник Александр Добровинский.

Ранее на тему произошедшего высказался руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. Он считает, что история с Ефремова была закономерной. «Михаил шел к этому», — отметил Бояков.

Михаил Ефремов, будучи нетрезвым, вечером 8 июня сел за руль Jeep Grand Cherokee и устроил аварию в центре Москвы. Он врезался в фургон «Лада». Находившийся там водитель, Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице. Сейчас актер находится под домашнем арестом. Ему грозит тюрьма.