Адвокат раскрыл, сколько Ефремов выпил перед смертельной аварией

«Михаил до поездки пил с друзьями водку. Выпил более 300 граммов. Потом пошел в бар, чтобы выпить еще. Но ему там отказали в этом», — сказал адвокат в беседе с журналистами.

Также правозащитник объяснил, почему Ефремов позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. По его словам, актер спешил в НИИ скорой помощи имени Склифосовского по просьбе своего друга, который в данный момент находится на Украине. Адвокат рассказал, что у матери сожительницы этого друга случился инсульт и ее срочно госпитализировали.

Приятель Ефремова обратился к нему за помощью. И в день аварии актер ехал в больницу попросить докторов, «чтобы женщину лечили лучшие врачи». Имя друга, о котором идет речь, адвокат не называет.

Страшная авария с участием актера произошла 8 июня. В ней погиб Сергей Захаров. Он находился в машине, с которой столкнулся автомобиль Ефремова.