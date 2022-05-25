Адвокат Ефремова назвал враньем слухи о драке и инсульте у актера

Российский актер Михаил Ефремов в колонии не вступал в драку, и у него не было после этого инсульта. Об этом в разговоре с «360» заявил адвокат артиста Петр Хархорин, прокомментировав советующие сообщения СМИ.

«Это вранье с первого до последнего слова. Сегодня утром адвокат Падалко, который в Алексеевке связь с Ефремовым поддерживает, был у него. После того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию. Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте», — сообщил Хархорин.

Он возмутился тем, что в фейковых сообщениях ссылаются на адвокатов. Собеседник «360» пообещал выяснить, есть ли в этой колонии осужденный из Ирана. Адвокат подтвердил, что Ефремов продолжает работать в швейном цеху.

«Ему предлагали в библиотеку пойти. Он отказался, сказал: „Я хочу как все“», — рассказал защитник актера.

Он добавил, что к артисту в колонии все относятся очень уважительно, называют его дядей Мишей.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у Михаила Ефремова случился инсульт в колонии после драки с другим заключенным — гражданином Ирана.

Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы в июне 2020 года. Актера приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Ефремов в марте 2022 года подал прошение снизить ему срок.