Адвокат дал советы россиянам, как спастись от коллекторов

Она посоветовала в кратчайшие долги погасить долг. Понятно, что иногда сделать это не под силу — тогда стоит взять кредит под более низкий процент, но в банке, а не у служб микрозайма, которые зачастую «грабят» людей своими ставками, уверена адвокат.

Еще один способ избавиться от неподъемных долгов — оформить кредитную карту с так называемым «овердрафтом» — суммой, которую можно погасить без процентов в течение месяца-двух.

А если коллекторы названивают или даже заявляются домой, то обязательно стоит сообщить об этом в полицию или Роспотребнадзор, посоветовала Ефремова.

Ранее стало известно, что проблемные долги россиян стали чаще передавать коллекторам.