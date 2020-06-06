Проблемные долги россиян стали чаще передавать коллекторам

Долги россиян кредитных микрофинансовых организаций могли уже передать коллекторам. К такому выводу пришли эксперты Центробанка. Они связывают это с тем, что за последний месяц выдавать кредиты стали меньше.

«Всегда после периода затишья можно ожидать всплеска активности. В первые недели коронакризиса все занимались „горячими“, текущими проблемами и лишь после этого вернулись к обычной практике», — заявил РБК эксперт Эльман Мехтиев, имея в виду деятельность коллекторских агентств.

В начале мая выданных людям займов от микрофинансовых организаций стало меньше на 5%. А по итогам последнего весеннего месяца выяснилось, что россияне просрочили оплату потребительских кредитов на 51,3 миллиарда рублей.

Основные причины, почему люди не справляются с долгами, — потеря работы, недостаток денег из-за роста цен и семейные обстоятельства.

Ранее стало известно, что банки переориентировались и перестали выдавать кредиты всем подряд. Теперь рассчитывать на одобрение могут только примерные заемщики.