  • Адвокат Бутиной рассказал о ее возвращении в Москву в ближайшие дни

    23 октября 2019, 05:13

    Кирилл Фролов

    Осужденная в США россиянка Мария Бутина, как ожидается, 25 октября выйдет на свободу. На следующий день она может вернуться на родину, сообщил РИА «Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл.
    Адвокат Бутиной рассказал о ее возвращении в Москву в ближайшие дни

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    «Если она покинет тюрьму в пятницу утром и ее заберут агенты миграционной службы, то она сможет быть дома, возможно, в субботу [26 октября]», — заявил юрист.

    Он уточнил, что в полете Бутину должны сопровождать два сотрудника американкой миграционной службы. Вероятно, из тюрьмы ее доставят до аэропорта в Атланте, откуда она вылетит в одну из европейских стран. Затем россиянка сядет на рейс до Москвы.

    Между тем, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ранее связался с Бутиной. Он сообщил, что после освобождения 25 октября она должна прилететь в Россию в течение трех дней.

    Ранее стало известно, что российское посольство в США направило в Госдеп ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения Бутиной на родину, пишет «Газета.ru».

    Бутину задержали в июле 2018 года. Ее приговорили к 18 месяцам заключения и последующей высылке из США за лоббирование интересов России без регистрации иностранным агентом в американском Минюсте.