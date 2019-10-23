Адвокат Бутиной рассказал о ее возвращении в Москву в ближайшие дни

США депортируют Бутину в конце октября Подробнее

«Если она покинет тюрьму в пятницу утром и ее заберут агенты миграционной службы, то она сможет быть дома, возможно, в субботу [26 октября]», — заявил юрист.

Он уточнил, что в полете Бутину должны сопровождать два сотрудника американкой миграционной службы. Вероятно, из тюрьмы ее доставят до аэропорта в Атланте, откуда она вылетит в одну из европейских стран. Затем россиянка сядет на рейс до Москвы.

Между тем, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ранее связался с Бутиной. Он сообщил, что после освобождения 25 октября она должна прилететь в Россию в течение трех дней.

Ранее стало известно, что российское посольство в США направило в Госдеп ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения Бутиной на родину, пишет «Газета.ru».

Бутину задержали в июле 2018 года. Ее приговорили к 18 месяцам заключения и последующей высылке из США за лоббирование интересов России без регистрации иностранным агентом в американском Минюсте.