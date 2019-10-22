Названа дата прилета Бутиной в Россию

Арестованную в 2015 году в США Марию Бутину отправят в Россию в течение трех дней после освобождения, назначенного на 25 октября. Пока родственники не знают ни время вылета, ни аэропорт прилета.

Российские дипломаты узнали о состоянии Бутиной в американской тюрьме Подробнее

Освобождение Бутиной из американской тюрьмы должно состояться 25 октября, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщило РИА «Новости». В течение трех дней после этого она прилетит в Москву.

«Снова поговорили с Марией Бутиной. Это была последняя для нее возможность воспользоваться правом на видеозвонок в американской тюрьме. Маша активно готовится к освобождению и с оптимизмом смотрит в будущее. 25 октября истекает срок заключения Бутиной, в течение последующих трех дней она должна будет прилететь в Россию», — сказал Слуцкий.

Первые дни Бутина проведет с семьей, которая собралась встречать ее в одном из московских аэропортов.

Бутину задержали в США в ноябре 2018 года и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Ее срок истекает 5 ноября, передает «Газета.ru», но, по словам Слуцкого, дату истечения срока перенесли на 25 октября. Создательнице общественного движения «Право на оружие» и бывшей помощнице сенатора Александра Торшина пришлось признать себя виновной в шпионаже, в противном случае ей бы грозило длительное тюремное заключение.

Россиянку депортируют в Россию за счет правительства США. Однако пока не известно ни время вылета, ни аэропорт прилета. Эту информацию сообщат лишь в момент посадки Бутиной в самолет, передают «Известия».